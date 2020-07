Coronavirus

La Russie compte produire 200 millions de doses d’un vaccin

La Russie espère produire avec ses partenaires 200 millions de doses d’un vaccin contre le coronavirus cette année, a indiqué lundi un haut responsable russe.

La Russie compte produire quelque 200 millions de doses d’un vaccin d’ici à la fin de l’année, si les essais cliniques sont réussis. Le premier stade des essais «est déjà achevé, et le deuxième doit se terminer vers le 3 août», a déclaré Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe qui finance la mise au point du vaccin russe, dans un entretien au site Stopcoronavirus.rf.

Selon lui, le troisième stade des essais devrait ensuite avoir lieu à la fois sur le territoire russe et dans plusieurs autres pays, notamment aux Emirats Arabes Unis, en Turquie et en Afrique, et se solder par une certification en Russie «dès août».