il y a 16min

Football

La saison record d’Immobile en cinq buts

L’attaquant de la Lazio a bouclé le championnat italien avec 36 réalisations, égalant le record de Gonzalo Higuain en 2015-2016. Cela méritait bien une compilation de ses plus beaux chefs-d’œuvre.

par Sport-Center

Ciro Immobile fête un but contre la Sampdoria. KEYSTONE

Si la Lazio Rome a longtemps cru pouvoir remporter la Serie A, elle le doit en grande partie à Ciro Immobile (30 ans). L’attaquant italien vient de réaliser sa plus belle saison en carrière, en inscrivant pas moins de 36 buts en championnat. Il égale ainsi le record détenu par Gonzalo Higuain avec Naples en 2015-2016.

Au total, Immobile a trouvé le chemin des filets lors de 25 des 37 matches auxquels il a pris part. Il a majoritairement trouvé la faille du pied droit (27 fois, contre 7 du pied gauche et 2 de la tête) et n’a inscrit qu’un seul but en dehors de la surface (on y reviendra). Petite particularité: sur ses 36 unités, 14 résultent de penalties, un total ahurissant.

Afin d’honorer sa performance, nous avons sélectionné ses cinq réalisations les plus spectaculaires, répertoriées selon leur style. On vous laisse juger lequel est le plus beau.

Le plus collectif: Bologne – Lazio (2-2, 7e journée)

Auteur d’un doublé lors de ce match, Immobile a sauvé la Lazio de la défaite. Son deuxième but, inscrit à la 39e (dès 51’’ sur la vidéo), découle d’un superbe échange en triangle. Lancé dans la profondeur par Luis Alberto, il prend de vitesse son défenseur et décoche une frappe croisée depuis la gauche de la surface, qui termine dans le petit filet. Une belle action conclue en finesse.

Le plus précis: Lazio – Torino (4-0, 10e journée)

Face à son ancienne équipe, Immobile s’est montré létal. Et a fait étalage de sa palette technique, notamment sur ce but. Lancé en profondeur, il fixe Nicolas N’Koulou depuis la gauche. Alors qu’il revient sur son pied droit, il semble indiquer au défenseur camerounais qu’il veut enrouler le ballon dans le petit filet opposé mais au moment d’armer, il bloque son pied et décoche une frappe limpide au premier poteau. Imparable.

Le plus technique: Lazio – SPAL (5-1, 22e journée)

Le joueur de la Lazio n’a inscrit qu’un seul but en dehors de la surface cette saison. Mais quel but! Le festival débute par un petit pont infligé à son défenseur. Puis, décalé sur la droite, il se joue du gardien adverse, venu s’aventurer à la limite de la surface. Excentré, Immobile parvient à le lober. Son ballon s’en va ensuite ricocher contre le poteau avant de rentrer. Du grand art.

Le plus travaillé: Hellas Vérone – Lazio (1-5, 36e journée)

Servi à l’entrée de la surface, sur la gauche, l’ancien joueur de Dortmund et Séville est loin de la cage mais il ne s’est pas posé de question. Après s’être correctement positionné, il a repris le cuir en une touche, soudainement, l’enroulant parfaitement dans le petit filet opposé (à partir de 3’ sur la vidéo). Une réalisation que n’aurait pas reniée Thierry Henry.

Le plus opportuniste: Naples – Lazio (3-1, 38e journée)