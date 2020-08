Décapant

La salle de ciné la plus folle est dessinée à Bienne

Dans l’ancienne tribune du FC Bienne, le cinéphile lausannois Laurent Toplitsch imagine une salle obscure comme un tatou: projet fou, mais pas irréaliste.

Entre un toboggan et le bar «Chaud Patat», la tribune nord du stade est encore sous-exploitée.

C’est en lisant «Le Matin-Dimanche» que Laurent Toplitsch a appris que le terrain attribué au FC Bienne était devenu une friche alternative, ouverte aux projets les plus fous et les plus divers: deux terrains de tennis sur un gazon meilleur qu’à Wimbledon à côté d’un champ de maïs nourri par de l’engrais à base d’urine…