Climat

La sécheresse extrême en Europe appelée à se répéter

Selon une étude, l’épisode de sécheresse «sans précédent depuis 250 ans» qui a frappé l’Europe deux étés consécutifs en 2018 et 2019 risque de se reproduire beaucoup plus souvent d’ici à la fin du siècle.

La survenue d’épisodes de sécheresses importants deux années consécutives est particulièrement problématique pour les végétaux qui ont besoin de temps pour se remettre de la chaleur et du manque d’eau (image d’illustration).

En 2003, l’Europe avait été déjà frappée par une canicule et une sécheresse exceptionnelles, causant de graves dommages à l’agriculture. En 2018, le phénomène s’est reproduit, mais l’épisode s’est prolongé sur l’année suivante, jusqu’à l’été 2019. Ces sécheresses sont liées au réchauffement de la planète.

Utilisant des données remontant jusqu’en 1766, l’étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports «montre que les sécheresses de deux étés consécutifs en 2018 et 2019 sont sans précédent depuis 250 ans, et leur impact combiné sur la croissance des végétaux est plus forte que la sécheresse de 2003».