La semaine la plus mortelle en dix-neuf ans de conflit

Afghanistan

La semaine dernière a été «la plus meurtrière» en dix-neuf ans de conflit en Afghanistan pour les forces de sécurité nationales, dont les talibans ont tué 291 membres.

«La semaine dernière a été la plus meurtrière de ces 19 dernières années. Les talibans ont lancé 422 attaques dans 32 provinces, tuant 291 membres des (forces de sécurité) et en blessant 550 autres», a écrit Javid Faisal, le porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC), un organe gouvernemental. «L'engagement des talibans à réduire la violence est vide de sens, et leurs actions sont incompatibles avec leur rhétorique de paix», a-t-il poursuivi sur Twitter.