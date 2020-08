Télévision

La série «Madame est servie» aura une suite

La sitcom des années 1980 va revenir à l’écran avec Tony Danza et Alyssa Milano. C’est même cette dernière qui a annoncé la nouvelle.

Après "Madame est servie", Tony Danza joue dans "The Practice", "Associées pour la loi" ou "The Good Cop" (sur Netflix en 2018). Il a aujourd'hui 69 ans.

«Je suis tellement excitée! «Who’s The Boss» («Madame est servie») est de retour!!!» a-t-elle écrit en légende d’une photo où son personnage, Samantha, apparaît avec son papa, Tony. «Je voulais partager ça depuis si longtemps et maintenant je peux! Nous pensons que le moment est venu de raconter ce que sont devenus ces personnages incroyables. J’ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Tellement heureuse», a-t-elle ajouté.

Sans Angela ni Jonathan

Entre 1984 et 1992 sur ABC, «Madame est servie» racontait l’histoire de Tony Micelli (Tony Danza), ex-joueur de base-ball italo-américain, qui souhaite quitter Brooklyn pour offrir à sa fille, Samantha (Alyssa Milano), un cadre de vie plus agréable. Il décide d’accepter la place d’homme à tout faire dans une famille aisée du Connecticut composée d’Angela Bower (Judith Light), directrice d’une agence de pub et séparée de son mari, de son petit garçon, Jonathan (Danny Pintauro), et de sa mère Mona Robinson (Katherine Helmond).