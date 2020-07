États-Unis

La série «Watchmen» nominée 26 fois aux Emmy Awards

Plongeant au coeur des violences racistes et des brutalités policières aux États-Unis, la série de la chaîne HBO se retrouve en tête de la sélection des Emmy Awards 2020 qui a été dévoilée ce mardi.

Elle sera aussi représentée dans celles des acteurs et actrices dans une série dramatique par Jeremy Irons et Regina King.

Violences racistes

«Amplifier les voix»

«C’est le pouvoir et la responsabilité de la télévision, non seulement d’offrir une multitude de services ou un peu de rêve, mais aussi d’amplifier les voix qui doivent être entendues et raconter les histoires qui doivent être dites», a-t-il affirmé.

Côté série dramatique, Laura Linney et Jason Bateman défendront les couleurs d’«Ozark» face notamment au duo d’acteurs de «The Morning Show» nouvelle venue d’Apple TV+, Steve Carell et Jennifer Aniston.

Quatre des huit nominations pour la meilleure série comique sont des nouveaux arrivants, relève l’Académie des Emmy Awards: «Dead to Me», «Insecure», «La Méthode Kominsky» de Michael Douglas et le faux documentaire sur la vie de trois vampires new-yorkais «What We Do In The Shadows».