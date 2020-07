La sortie de «Mulan» encore une fois repoussée

Cinéma

Le film, version en prises de vue réelles du célèbre dessin animé, aurait du sortir dans les salles le 24 juillet. Il est attendu à la mi-août.

«La pandémie a changé les plans de sortie de Mulan et nous allons faire preuve de flexibilité, comme la situation l'exige», a indiqué Disney dans un communiqué signé par les co-présidents Alan Bergman et Alan Horn. «Le réalisateur Niki Caro, nos acteurs et l'équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que l'expérience cinématographique devrait être. Et nous pensons que sa place est sur la scène mondiale et le grand écran pour que le public du monde entier en profite», ont-ils écrit.