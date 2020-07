Coronavirus

La Suisse a acheté des masques chinois pour 560 millions

Entre mars et juin, donc en pleine pandémie, Berne a fait venir des masques pour plus d’un demi-milliard de francs. Le 93% provenait de Chine.

Les fabricants chinois ont vendu davantage de masques, en appliquant des prix six fois plus élevés que par le passé, à en croire les statistiques.

La Suisse a massivement recouru à la Chine afin de couvrir ses besoins en pleine pandémie de Covid-19. Entre mars et juin, les importations de masques de protection ont atteint 560 millions de francs, dont 93% provenaient de l'Empire du Milieu pour une valeur dépassant le demi-milliard, constate AWP sur la base des données du commerce extérieur.

En mars, ce montant a été plus que doublé, atteignant 27,5 millions de francs. Les chiffres ont franchi ensuite des sommets vertigineux. Pour les mois d’avril et de mai, les importations de produits textiles ont dépassé la moyenne de respectivement 180 millions et 263 millions, avant de ralentir en juin, avec une augmentation de 111 millions.