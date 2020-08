Environnement La Suisse augmente sa contribution au Fonds pour le climat

Berne va engager 135 millions de francs pour financer des projets internationaux dédiés à la protection de l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques.

Les défis climatiques nécessitent une réponse urgente, justifie le gouvernement. Les pays en développement sont les plus touchés par les changements et le Fonds vert tient compte des besoins des pays les plus vulnérables.