il y a 1h

Éditorial

La Suisse, ce pays «frugal» par excellence

Plan de relance européen: si la Suisse était dans l’UE, c’est certain qu’elle aurait rejoint le camp des «frugaux» avec l’Autriche et les Pays-Bas. Rien n’est gratuit, rappelle cet été le PLR au PS.

par Eric Felley

La semaine dernière sur les bords du Léman à Vevey, une ambiance estivale et «frugale» devant la fourchette de l’Alimentarium… KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les vifs débats sur la scène européenne concernant l e plan de relance post Covid ne manque nt pas d’interpeller vu de Suisse. On assiste à un e sorte de röstigraben européen. D’un côté les pays d u Nord d its «frugaux» – Suède, Pays-Bas, Danemark, Autriche et Finlande – ne veulent pas d’une aide massive à fond s perdu envers les pays du S ud, en particulier Italie et Espagne. Ce sont les Germaniques contre les Latins. La logique du prêt contre celle des subventions.

Le frein à l’embonpoint budgétaire

Dans ce débat, l’Union européenne montre un visage fédéraliste. Les 27 sont à la recherche d’un compromis pour une décision finale unanime, voilà qui est très helvético-compatible. Si la Suisse faisait partie de l’UE , elle aurait rejoint le camp des «frugaux», qui privilégient les régimes minceurs et les freins à l’embonpoint budgétaire . En Suisse, l a question de la nature du plan de relance a été vite tranchée . L a Confédération cautionne des prêts aux entreprises par le truchement des banques. Pour survivre à l’épidémie, il faut s’endetter. Seul l’accès au chômage a été étendu et financé par la Confédération. Pour l e reste, le s cantons romands o nt adopté des mesures plus généreuses en complément de l’offre fédérale .

Que d’arroseurs arrosés dans ce pays

Ce débat européen nous sort de la torpeur politique estivale. Il fait écho en Suisse à une attaque du frugal PLR contre le dispendieux PS . Le premier accuse le second de vouloir étendre la gratuité aux crèche s , aux transports publics , aux masques de protection , aux musées, aux tampons hy g iéniques et même aux vacances… Il accuse le PS de sortir son arrosoir « pour distribuer des cadeaux gratuits financés par nos impôt s … » C’est une vieille rengaine, mais es t-ce le bon moment à droite pour s e pl a indre, a lors qu’un grand nombre d’entreprises privées ont mis leurs employés au chômage partiel et sont bien content e s d’avo ir l’aide de l’État? Et si, e n Suisse, le système de l’arrosoir n’arroserait finalement que les plus riches ? Ce n’est pas le milliardaire zurichois Christoph Blocher, qui a réclamé sa rente de 2,7 millions de francs , qui dira le contraire. Que d’arroseurs arrosés dans ce pays!