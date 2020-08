Coronavirus

La Suisse compte 128 nouveaux cas de coronavirus

Le nombre de nouveaux cas par jour repasse en dessous de 200 pour la première fois depuis le 12 août. Il n’y a pas de nouveau décès mais une nouvelle hospitalisation.

Le nombre de cas quotidiens n’est plus repassé sous la barre des 100 depuis le 3 août et n’était plus descendu en dessous de 200 depuis le 12 août. Samedi, 253 nouveaux cas ont été annoncés et 200 dimanche. Le nombre de décès se monte à 1716. 4434 personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de la pandémie.