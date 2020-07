La Suisse compte 65 nouveaux cas en 24 heures

Le bilan mondial à 13h

La pandémie a fait au moins 649’577 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 13h. Plus de 16’295’350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 708 nouveaux morts, le Brésil (555) et les États-Unis (518).