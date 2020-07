La Suisse compte 97 nouveaux cas en 24 heures

Coronavirus

Le nombre quotidien de nouvelles contaminations au Covid-19 est en diminution depuis vendredi, selon le dernier décompte de l’Office fédéral de la santé publique.

Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 32’198 cas confirmés depuis le début de la crise, dont 582 ces sept derniers jours.

La Suisse a enregistré 97 nouveaux cas d’infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, indique samedi l’OFSP. Une baisse par rapport à vendredi avec 134 cas, jeudi avec 116 cas et mercredi 137.

Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 32’198 cas confirmés depuis le début de la crise, dont 582 ces sept derniers jours. Aucun nouveau décès n’a été annoncé samedi, le total étant maintenu à 1686.

Barre du million

