Près de 790’000 décès dans le monde

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 787’918 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 13h00. Plus de 22’465’840 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 14’102’900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mercredi, 6822 nouveaux décès et 270’587 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1286 nouveaux morts, le Brésil (1212) et l'Inde (977).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 173’193 décès pour 5’530’247 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 111’100 morts pour 3’456’652 cas, le Mexique avec 58’481 morts (537’031 cas), l'Inde avec 53’866 morts (2’836’925 cas) et le Royaume-Uni avec 41’397 morts (321’098 cas).