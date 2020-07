La Suisse fête la réouverture des frontières

Épidémie

Événements symboliques comme scènes de joie ont accompagné la réouverture des frontières avec nos voisins.

La joie et le soulagement étaient palpables: les représentants des autorités suisses, françaises et allemandes ont célébré la réouverture des frontières lundi matin sur la Passerelle des trois pays, qui enjambe le Rhin au nord de Bâle. Pour la présidente du gouvernement de Bâle-Ville Elisabeth Ackermann, cet évènement a marqué «l'estime réciproque» existant dans cette région trinationale.

Amitié trinationale à Bâle

La «vie commune» du triangle helvético-franco-allemand a «douloureusement manqué» à la conseillère d'Etat verte, a-t-elle déclaré sur le pont reliant Huningue (F) à Weil am Rhein (D). Il s'agit maintenant d'empêcher à l'avenir une nouvelle fermeture de ce type et ce, à travers la collaboration transfrontalière, en faisant valoir les intérêts de la région auprès de Berne, Paris et Berlin.

Les représentants français et allemand ont eux aussi exprimé leur joie. Selon eux, la séparation a accru davantage encore le sentiment d'appartenance commune dans la région. «Nous ne sommes pas seulement voisins et partenaires, mais aussi amis», a-t-on pu entendre durant la célébration.

«Un super bon sentiment»

Plus à l'est, applaudissements et vivats ont entouré la suppression des dernières barrières séparant Kreuzlingen (TG) et Constance (D). Les représentants des deux pays ont coupé les câbles qui reliaient les grillages. Ils se sont ensuite rencontrés entre deux barrières.