La Suisse frissonne en plein mois de juin

Un phénomène climatique nommé la «rebuse» fait chuter les températures. Le froid et la pluie vont durer.

Rangez les paddles, les maillots de bain et les grils à barbecue! Après un semi-confinement sous un soleil rayonnant qui a fait bouillonner la Suisse à l'idée d'en profiter après la pandémie, le déconfinement se fait... sous les parapluies.

La faute à «la rebuse», un phénomène climatique récurrent mais néanmoins surprenant, puisqu'il vient marquer un écart soudain avec les températures moyennes de saison. Difficile de le prévoir: il survient de manière aléatoire entre mars et juin.

Adieu les terrasses

Pas de chance, ce coup de froid singulier coïncide cette année avec la réouverture tant attendue des terrasses et des plages. Il faudra se montrer patient pour piquer une tête dans le lac ou prendre l'apéro en plein air. Après le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, le mercure est en chute libre. Une fraîcheur qui s'accompagne de grosses averses et même des chutes de neige en altitude.

MétéoSuisse souligne que depuis le début du mois de juin, les températures se situent déjà entre 3 et 5 degrés en dessous de la norme, allant jusqu'à 10 certains jours.

«Le festival des gouttes froides»

Ce phénomène saisonnier, MétéoSuisse l'a cocassement baptisé cette année le «festival des gouttes froides» en référence aux festivals estivaux annulés à cause de la pandémie de coronavirus.

La mauvaise nouvelle touche aussi les restaurateurs qui viennent d'ouvrir leurs portes malgré un nombre de couverts réduits pour respecter les réglementations sanitaires liées à la pandémie. Privés de leurs terrasses, ils devront s’adapter pour éviter de se mettre dans le rouge.

«C'est clair que ce n'est pas la période la plus facile, admet Marcus Favre, gérant du restaurant Le Lacustre à Lausanne. Avec la terrasse en moins, il faut se réinventer. On doit réduire le personnel qui est surtout composé d'étudiants et d'extras. Mais heureusement, l'assouplissement des mesures nous permettant d'accueillir jusqu'à 30 personnes, en maintenant des distances de deux mètres entre les groupes, nous a permis d'augmenter le nombre de couverts à l'intérieur. On parvient donc à subsister.»

Comment l'expliquer?

Pour revenir au phénomène météorologique, ce changement soudain s'explique par un afflux important d'air froid dans les régions polaires générant une forte dépression maintenue par des vents d'ouest qui tournent autour. Mais lorsque cette dépression s'affaiblit au printemps, des gouttes d'air froid, appelées aussi des cut-off ou îlot froid vagabond, s'en détachent et des courants les emmènent jusqu'en Suisse.

Durant leur voyage, ces gouttes sont attaquées par l'air chaud, ce qui provoque la formation de nuages à l'origine d'averses. Ce vent étant polaire, les températures fraîches vont de paire avec ces précipitations.

Un temps à faire frissonner les moutons

Le terme a été défini dans l’ouvrage de Max Bouët «Climat et météorologie de Suisse-romande», qui a utilisé le terme de «rebuses» pour nommer des retours récurrents du froid qui se manifestaient entre les mois de mars et juin.

En Suisse alémanique, on parle de «Schafskälte» qui signifie «froid de mouton». Et pour cause, ce phénomène climatique survenant dans les Alpes était une épreuve pour les moutons que l'on venait juste de tondre au mois d'avril, précise MétéoSuisse sur son site.

Ce phénomène a été identifié par la station de mesures météorologique de Davos entre les années 1901 et 1930 qui affichait un recul significatif des températures entre le 13 et le 15 juin.

Il a aussi été révélé entre 1991 et 2020 sous une forme plus atténuée. MétéoSuisse prend entre autres comme indicateur, l'apparition régulière au mois de juin de neige fraîche à Arosa dans les Grisons à 1850 m. d’altitude.