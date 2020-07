Hockey sur glace

La Suisse M20 lance bien la saison

Les jeunes Helvètes ont lancé la saison 20-21 par une victoire contre l’Allemagne (8-4).

La première de ces confrontations a eu lieu lundi (les deux autres auront lieu mardi et jeudi) et les joueurs, qui lançaient officiellement la saison 2020-2021 en Suisse, ont montré qu’ils avaient faim de glace.

Sept buts en un tiers

Après un premier tiers où les deux équipes se sont neutralisées (1-1), les joueurs coachés par Marco Bayer ont lâché les chevaux. En 1’35’’, Taylor Fust (22e), Lorenzo Canonica (22e) et Simon Knak (24e) ont fait passer la marque à 4-1. À la 28e minute, Dario Allenspach a redonné trois buts d’avance à la Suisse en répondant au but allemand de Reichel (26e). Mais les jeunes de Tobias Abstreiter ne voulaient pas se laisser larguer et ils sont revenus dans la rencontre en quelques secondes grâce à Pasanen (31e) et à Alberg (32e).