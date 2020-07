Valais

La suzukii plombe la fin de saison des abricots

Présente depuis 2014 dans les vergers valaisans, la drosophile n’a pas dit son dernier mot, de loin pas. Pour l’instant, aucune solution n’a été trouvée pour s’en débarrasser.

Conditions humides favorables

Cheffe du secteur phytosanitaire au Service cantonal de l’agriculture, Céline Gilli constate que la densité de suzukii est bien plus forte que les années précédentes: «Cela s’explique, en partie, par les conditions météorologiques. Nous avons eu un hiver peu rigoureux. Le mois de juin a été particulièrement pluvieux. La drosophile apprécie ces conditions d’humidité pour se développer. Si le temps est sec et chaud, elle se reproduit moins».

Recherches toujours en cours



La drosophile suzukii a été aperçue pour la première fois en 2011 en Suisse. Elle s’est attaquée à la vigne, puis aux vergers et en particulier aux abricotiers à partir de 2014. Depuis, aucune parade ne s’est révélée vraiment efficace pour l’éradiquer: «Malheureusement non, dit l’experte, à part observer les mesures prophylactiques: couper l’herbe à ras, ramasser les fruits surmaturés ou par terre et resserrer les intervalles de récolte. Pour les traitements, le problème est que la mouche apparaît lorsque les fruits sont proches de la maturité. Selon le type de produits, il faudrait attendre entre 2 jours et 7 jours, au minimum, pour pouvoir récolter, ce n’est pas possible, car la suzukii se reproduit très rapidement dans de bonnes conditions. Cependant, des recherches sont en cours à Agroscope pour trouver des solutions. Dans tous les cas, seule une combinaison de mesures pourrait permettre de réduire la pression de ce ravageur».