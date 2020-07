La Syrie se dote d'un Comité constitutionnel

Moyen-Orient

Un comité composé de représentants du pouvoir et de l'opposition doit travailler sur la Constitution syrienne, a annoncé l'ONU lundi.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. (10 mai 2020)

L'ONU a annoncé lundi la création d'un Comité constitutionnel pour la Syrie, premier pas vers un règlement politique du conflit qui reste toutefois très incertain alors que le président Bachar el-Assad apparaît de plus en plus en position de force.

Ce Comité, composé de représentants du pouvoir et de l'opposition, doit travailler sur la Constitution et ouvrir la voie à des élections afin de mettre fin à une guerre qui a fait plus de 370'000 morts depuis 2011.