États-Unis

La tempête Isaias remonte la côte Est avant de toucher terre

Isaias menaçait hier la Floride. Finalement, elle devrait toucher les côtes de la Caroline du Nord et du Sud.

La tempête tropicale Isaias remontait lundi la côte est des Etats-Unis. Elle devrait toucher terre sur les côtes des Etats de Caroline du Nord et du Sud, sous la menace de vents violents, inondations et de fortes vagues.

«Nous savons quoi faire», comme ne pas conduire sur les routes inondées, s'abriter dans un endroit sûr et préparer un kit d'urgence, a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper. «Mais cette fois, mettez aussi vos masques et désinfectants pour les mains dans votre kit et n'oubliez pas de respecter les distances», a-t-il ajouté.