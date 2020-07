La Thaïlande augmente la pression sur les cartels de la drogue

Trafic

Les autorités du pays ont annoncé vendredi qu'elles allaient détruire, d'ici mi-juillet, plus de 25 tonnes de stupéfiants. Valeur marchande? 1,5 milliard d'euros! Du jamais vu.

La Thaïlande va brûler pour 1,5 milliard d'euros de stupéfiants et tente de s'attaquer aux réseaux de blanchiment qui gangrènent le royaume, mais la guerre est loin d'être gagnée face à des seigneurs de la drogue toujours plus puissants en Asie.

Ces dizaines de millions de pilules de «yaba» (comprimés de méthamphétamine) et ces centaines de kilos de cristaux de meth «Ice» (glace en anglais) étaient destinés au marché local mais aussi à l'exportation avec des bénéfices bien plus juteux.

Or, pétrole, cryptomonnaie

Cette affaire montre «l'ampleur et la sophistication» de ces organisations, relève Jeremy Douglas de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Ils dégagent entre 30 et 60 milliards de dollars par an, d'après les données de l'ONUDC, uniquement grâce à la méthamphétamine, et se tournent de plus en plus vers un autre marché très lucratif: les opioïdes synthétiques.