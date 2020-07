La Turquie continue de masser des troupes à la frontière

Syrie

La Turquie, qui se dit prête à lancer une offensive, a acheminé mardi de nouveaux véhicules blindés à sa frontière avec la Syrie.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont convenu vendredi de prendre «immédiatement» des mesures pour éviter «une grande tragédie humanitaire» dans la région d'Idleb. (Vendredi 28 février 2020)

Après l'accord entre la Russie et la Turquie jeudi, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Un calme «relatif» règne à Idleb. (5 mars 2020)

Lundi soir, l'armée turque a dépêché des renforts, notamment des chars, à sa frontière avec la Syrie, et de nouveaux véhicules blindés y ont été massés mardi. Un convoi, composé de dizaines de véhicules, a été vu par un journaliste de l'AFP dans la ville d'Akçakale. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, il transportait notamment du matériel de construction.

«Prêts à défendre le peuple»

Des escarmouches ont déjà eu lieu entre forces turques et syriennes, et il n'y avait pas d'indication que ce bombardement puisse préparer une vaste incursion turque en Syrie. Mais le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, écrivait dans le «Washington Post» que des soldats turcs allaient «franchir la frontière syro-turque sous peu». Les forces kurdes peuvent encore «faire défection», ou la Turquie «n'aura d'autre choix que de les empêcher d'arrêter de perturber [ses] efforts anti-Etat islamique», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont semblé hésiter après l'annonce par la Maison Blanche, dimanche soir dans la foulée d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, que les militaires américains stationnés dans la zone seraient retirés en vue d'une opération turque.

«Ligne rouge»

«Nous sommes en train de quitter la Syrie, mais nous n'avons absolument pas abandonné les Kurdes qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants», a-t-il renchéri mardi dans un tweet. «Nous aidons les Kurdes financièrement» et en leur fournissant «des armes». Mais il a aussi souligné que la Turquie était un «partenaire commercial important» des Etats-Unis et annoncé qu'il accueillerait Recep Tayyip Erdogan à Washington le 13 novembre.