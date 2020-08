La Turquie va suspendre son offensive en Syrie

Moyen-Orient

Un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie a été obtenu à Ankara après une rencontre entre Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont convenu vendredi de prendre «immédiatement» des mesures pour éviter «une grande tragédie humanitaire» dans la région d'Idleb. (Vendredi 28 février 2020)

Après l'accord entre la Russie et la Turquie jeudi, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Un calme «relatif» règne à Idleb. (5 mars 2020)

Après onze jours de soubresauts, le vice-président américain Mike Pence a affirmé avoir arraché un «cessez-le-feu» au chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan après plus de quatre heures de tractations à Ankara. C'est qu'il était venu chercher, à la demande du président des Etats-Unis. Les autorités turques ont toutefois contesté la qualification de «cessez-le-feu», qui ne figure pas dans la déclaration conjointe américano-turque.

«Pence et Erdogan ont conclu un accord qui permet aux deux parties de clamer victoire auprès de leurs électeurs respectifs», dit à l'AFP Nicholas Danforth, expert au German Marshall Fund of the United States.