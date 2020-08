Grippe

La vaccination contre la grippe à la hausse cet hiver

Dans le but de soulager le système hospitalier mis à rude épreuve par la pandémie de Coronavirus, les autorités commandent de nombreuses doses de vaccins contre la grippe.

«Très inquiet»

Les Américains sont déjà parmi les plus vaccinés au monde contre la grippe: la vaccination est conseillée dès l’âge de six mois, quand d’autres pays, dont la France, la recommandent aux personnes à risque de complications, dont les plus de 65 ans. Résultat, 63% des enfants et 45% des adultes américains étaient vaccinés en 2018-2019 et 68% des plus de 65 ans, contre la moitié en France.