Ronaldo et la Juventus se rassurent

Football

Les Turinois se sont imposés sur la pelouse de Bologne, lundi soir (2-0). Ils comptent quatre points d’avance sur la Lazio, qui joue mercredi.

Décevante en Coupe d'Italie, la Juventus a été plus convaincante pour sa reprise en championnat lundi lors de la 27e journée et est allée s'imposer 2-0 à Bologne, grâce notamment à un penalty de Ronaldo. Très moyen en demi-finale retour de Coupe contre l'AC Milan, avec un penalty raté, puis à nouveau médiocre en finale face à Naples, le Portugais a retrouvé son efficacité en ouvrant la marque à la 23e minute, sur un penalty obtenu par De Ligt.

Alors que le débat autour de sa meilleure position est ouvert et que son entraîneur Maurizio Sarri aimerait le fixer à un poste plus axial, il a aussi été dangereux à deux reprises en partant de la gauche, sa zone de prédilection. En progrès comme son équipe, Ronaldo a tout de même semblé encore assez loin de son meilleur niveau. Mais en retrouvant un peu de fraîcheur, lui et les siens ont finalement contrôlé assez sereinement Bologne.