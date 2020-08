Moyen-Orient

L’accord Emirats-Israël salué à l’étranger, décrié par les Palestiniens

La communauté internationale a réagi à l’accord historique conclu jeudi entre Israël et les Émirats arabes unis, notamment en Palestine où il a été qualifié de «trahison».

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé vendredi la normalisation des rapports entre Israël et les Émirats arabes unis.

L’accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël suscite parmi les dirigeants mondiaux des espoirs de reprise des pourparlers de paix moribonds au Moyen-Orient, tandis que les Palestiniens et certains de leurs alliés dénoncent une trahison.

Les Émirats arabes unis et Israël doivent signer d’ici trois semaines à Washington cet accord annoncé par surprise jeudi par le président américain, Donald Trump. Il a été conclu sous l’égide des États-Unis et fera d'Abou Dhabi la troisième capitale arabe à suivre ce chemin depuis la création de l’État hébreu en 1948, après l’Égypte et la Jordanie.