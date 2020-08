Moyen-Orient

L’accord «secoue» une diplomatie fatiguée, selon les Émirats

Le ministre adjoint émirati des Affaires étrangères Omar Saif Ghobash s’est félicité de l’accord historique trouvé entre Israël et son pays.

Annoncé jeudi par le président américain Donald Trump, l’accord est le troisième conclu par Israël avec un pays arabe, après l’Égypte et la Jordanie, et laisse espérer des relations futures avec d’autres pays du Golfe.

«Considérations pragmatiques»

Les Émirats, pays riche en pétrole et avec de grandes ambitions technologiques et spatiales, va pouvoir avoir des échanges commerciaux avec Israël, et l’État hébreu aura accès aux villes de Dubaï et d'Abou Dhabi qui attirent talents et investissements.