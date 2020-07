Histoire

L’ADN des Américains pour retracer l’histoire de l’esclavage

Une large étude, s’appuyant sur l’analyse des gènes de plus de 50’000 personnes, a permis de faire plusieurs découvertes sur l’esclavage.

Le trafic d’esclaves entre l’Afrique et les Amériques et l’exploitation économique et sexuelle de ces millions d’hommes et de femmes jusqu’au 19e siècle peuvent être retracées dans l’ADN de leurs descendants, décrit une grande étude publiée jeudi et réalisée grâce aux profils génétiques accumulés par la société 23andMe.

Plus de 50’000 personnes dans les Amériques, en Europe et en Afrique ont participé à cette étude surprenante mariant des analyses d’ADN individuels et des archives détaillées sur les navires ayant transporté les esclaves, 12,5 millions d’hommes, de femmes et d’enfants entre 1515 et 1865, dont 70% ont été débarqués en Amérique latine, et entre 300’000 et 500’000 en Amérique du Nord continentale. Plus de deux millions sont morts durant le voyage.