Payerne (VD)

L’aérodrome de Payerne s’offre une nouvelle tour de contrôle

La nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Payerne a été inaugurée aujourd’hui. La vétusté des installations nécessite de nombreux travaux.

Les Forces aériennes suisses et Skyguide ont présenté jeudi la nouvelle tour de contrôle de l’aérodrome de Payerne (VD). Mise en service fin juillet, elle permet notamment de renforcer la collaboration entre l’armée et le contrôleur aérien.

Ce nouveau «complexe des opérations» constitue l’un des éléments majeurs des travaux de rénovation en cours sur la base de Payerne, indique Boris Cuanoud, chef de Skyguide sur le plus important aérodrome militaire de Suisse. Il permet désormais de réunir Skyguide et les Forces aériennes dans un même bâtiment, et de leur offrir des équipements plus modernes.

Meilleur champ de vision

La nouvelle tour est aussi plus haute et plus lointaine, ce qui permet de donner un autre champ de vision, explique M. Cuanoud. Il précise que le site de Payerne enregistre en moyenne 11’000 mouvements de jets militaires par an, 2’500 pour les avions militaires à voilure fixe et 5’000 pour les hélicoptères. S’ajoutent 600 mouvements pour l’aviation civile.