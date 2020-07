L’Afrique de l’Est attend une nouvelle vague de criquets

Nuisibles

Une troisième vague de cet insecte ravageur est attendue notamment en Éthiopie, menaçant ainsi la sécurité alimentaire de la région déjà malmenée par le Covid-19.

Déjà affectée par l’épidémie de Covid-19 et par des pluies diluviennes, l'Afrique de l'Est s’attend dans les semaines à venir à une troisième vague de criquets du désert, qui continuent de menacer sa sécurité alimentaire malgré l’épandage de pesticides.

«Des dizaines de milliers d’hectares de champs et de pâturages ont déjà été endommagés à travers la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est», estimait l’International Rescue Committee dans un rapport du 3 juin.

En Éthiopie, entre janvier et avril, les criquets ont détruit 1,3 million d’hectares de pâturages et près de 200 000 hectares de champs, entraînant la perte de 350’000 tonnes de céréales, note l’organisme régional est-africain IGAD, dans un rapport publié le 4 juin.

Ces premières estimations, correspondant à la première et à la deuxième vagues de criquets – novembre-février, puis février-mai – ne cernent pas encore toute l’étendue des dégâts, les enquêtes ayant été ralenties sur le terrain en raison du nouveau coronavirus.

«Même si nous manquons encore de chiffres complets (…) l'Éthiopie a résolument été le pays le plus affecté en termes d’impact sur les cultures, ensuite vient la Somalie», estime cependant Kenneth Kemucie Mwangi, analyste de l’ICPAC, le programme de surveillance du climat de l’IGAD.

La Somalie avait début février déclaré l'»urgence nationale» face au fléau. En revanche, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi ont été épargnés, soulignent les experts.

400 milliards de criquets tués

«Environ 400 000 hectares ont été contrôlés dans la région entre janvier et mi-mai. Cela correspond selon nos estimations à 400 milliards de criquets qui ont été exterminés», souligne Cyril Ferrand, expert de l’Organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), basé à Nairobi. L’insecte multiplie sa population par vingt tous les trois mois, note-t-il. «On ne peut pas évaluer la population totale car nous n’avons pas accès à certaines zones, notamment en Somalie, mais on sait qu’elle a été sérieusement réduite», ajoute l’expert.