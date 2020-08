L’Afrique du Sud a recensé plus de 500’000 cas de Covid-19

Au Nigeria, les églises et les mosquées de Lagos vont rouvrir

Le gouverneur de Lagos a annoncé samedi que les églises et les mosquées de la ville allaient rouvrir la semaine prochaine. La capitale économique du Nigeria est l'épicentre de la pandémie de Covid-19 au Nigeria. La fréquentation des lieux de culte ne sera en outre possible qu'à l'occasion de la prière du vendredi pour les musulmans ou de la messe du dimanche pour les chrétiens.

Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec plus de 20 millions d'habitants, avait ordonné la fermeture des lieux de culte, des boîtes de nuit et des hôtels en mars, pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Le pays a officiellement recensé 43'151 cas de contamination, dont 879 mortels, des chiffres sous-estimés, selon des experts. Lagos est l'épicentre du virus dans le pays, avec plus de 15'000 cas confirmés et 192 morts.