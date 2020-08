Coronavirus

L’aide de Londres redonne le sourire aux restaurateurs

Le gouvernement britannique a offert un coup de pouce aux restaurateurs en payant la moitié de l’addition en période de Covid-19. La mesure coûte l’équivalent de 595 millions de francs.

Le dispositif, appelé Eat Out to Help Out (littéralement en français, manger dehors pour donner un coup de main), fait partie de mesures de relance annoncées par Rishi Sunak en début d’été afin de faire repartir une économie mise à genoux par des mois de confinement.