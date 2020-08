Canton de Vaud Lancement prévu d'une initiative sur la facture sociale

Deux parlementaires ont annoncé mardi vouloir lancer une initiative sur la question de la répartition de la facture sociale entre les communes et l'Etat de Vaud.

Réunis lundi soir à Mex, au-dessus de Morges, une trentaine d'élus représentant une vingtaine de communes de tout le canton ont débattu et appuyé l'idée des deux députés PLR au Grand Conseil Josephine Byrne Garelli et Pierre-André Romanens. «La discussion a été très ouverte et nous sommes désormais convaincu de lancer l'initiative», a expliqué Pierre-André Romanens.

«Nous allons dès aujourd'hui former un comité de campagne et décider du titre et du texte précis de l'initiative populaire avant de la déposer d'ici fin août auprès du canton», précise l'élu de Coppet. «La tendance qui se dégage pour le contenu de l'initiative est la reprise totale de la facture sociale par le canton plutôt qu'à un retour au modèle un tiers pour les communes et deux tiers pour le canton», dit-il.