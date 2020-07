Transformation totale

L’ancien Ken humain est devenu Jessica

Après avoir accepté la femme qui sommeille en elle, la Brésilienne de 36 ans a décidé de modifier son prénom.

« J e savais que cette fille était là en moi, mais je me battais contre elle» , raconte-t-elle .

On connaissait Rodrigo Alves sous son surnom «l e Ken h umain » , en référence à ses nombreuses interventions chirurgicales censées améliorer son apparence. Il faut désormais l’appeler Jessica.

Comme elle l ’ a expliqué dans une interview donnée à «Today Extra» , elle a subi dans sa vie plus de 75 opérations de chirurgie esthétique . « J e savais que cette fille était là en moi, mais je me battais contre elle , raconte-t-elle . J’ai vraiment fait de mon mieux pour être le meilleur des hommes. C’est pourquoi j’ai commencé à modifier mon physique à l’aide des chirurgiens. J’essayais d’avoir l’air plus masculin, avec mes faux abdos, mes faux bras, les implants au niveau du menton…»