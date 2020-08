Construction de machines

Landis+Gyr va supprimer 12% des effectifs

Le groupe basé à Zoug veut réduire ses coûts via une restructuration. Il compte 5800 collaborateurs.

Le fabricant de compteurs électriques Landis+Gyr se restructure et veut supprimer 12% de ses effectifs. La société qui compte 5800 collaborateurs veut ainsi réduire ses coûts, a-t-elle indiqué mercredi. Grâce à la restructuration, l’organisation sera simplifiée, ce qui permettra d’être plus réactif et plus proche des clients, précise le groupe dans un communiqué.