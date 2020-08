Histoire L’armée israélienne en Allemagne pour une commémoration

Les armées allemande et israélienne, qui participent depuis lundi à des exercices conjoints inédits sur le territoire fédéral, commémorent l’attentat sanglant qui avait endeuillé les JO de Munich en 1972.

L’armée de l’air israélienne a entamé cette semaine des exercices en Allemagne, une première placée sous le signe de la mémoire avec des commémorations de la Shoah et de la prise d’otages des Jeux olympiques de Munich en 1972.

Une escadrille germano-israélienne formée d’avions F16 et Eurofighter a survolé mardi matin la base aérienne de Fürstenfeldbruck, près de Munich (sud de l’Allemagne). En 1972, ce lieu a été le théâtre du dénouement sanglant de la prise en otages par le groupe palestinien Septembre Noir. La plupart des 11 athlètes israéliens tués pendant cet attentat avaient trouvé la mort sur la base.

Les armées allemande et israélienne, qui participent depuis lundi à des exercices conjoints inédits sur le territoire fédéral, entendaient ainsi commémorer cet événement qui a endeuillé Israël et l’histoire olympique.

Une première

Les délégations allemandes et israéliennes devaient ensuite participer à une autre séquence mémorielle, en déposant une gerbe dans l’ancien camp nazi de Dachau. Construit en 1933 près de Munich, celui-ci a servi de modèle à plusieurs camps de concentration érigés par la suite en Europe.

Aviations allemande et israélienne participent jusqu’au 28 août à des exercices conjoints, baptisés «Blue wings 2020», ce sont les seuls exercices menés à l’étranger cette année par Israël, en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces entraînements communs constituent une «première» entre les deux pays sur le territoire fédéral, salue l’armée de l’air allemande, la Luftwaffe. Et pour de nombreux soldats israéliens, ils revêtent une importance symbolique, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«Très émouvant»

Il s’agit d’un «événement très émouvant pour tous les participants», explique, sous couvert d’anonymat, un officier israélien, petit-fils d’un survivant de la Shoah. Au cours des dernières années, les forces armées des deux pays se sont «nettement rapprochées», souligne-t-il, citant notamment des échanges de renseignements et des exercices conjoints en Israël.

«Notre mission aujourd’hui est de combattre l’antisémitisme avec la plus grande fermeté», ajoute ce haut gradé allemand. L’Allemagne connaît cependant ces dernières années une nette résurgence de la haine des juifs.

Exercices conjoints

Outre ces commémorations, sur un plan strictement militaire, Israël va déployer pour ces exercices conjoints sur la base aérienne de Nörvenich six avions de chasse F-16 «Barak», deux Boeing 707 et deux Gulfstream G-550. Les deux armées de l’air participeront notamment, avec d’autres pays membres de l’Otan, à des manœuvres dans le cadre de l’exercice international «MAG Days», organisé quatre fois par an.