Jura bernois

L’arrivée de deux tigresses retraitées illustre le renouveau du zoo

Véritable maison de retraite, le Sikypark de Crémines (BE) a payé un lourd tribut à la pandémie, mais les affaires reprennent.

Cessé de travailler

L’arrivée des nouveaux prédateurs n’a pas été cachée aux autres animaux: «Les tigres s’appellent et communiquent entre eux», explique le directeur du zoo, qui a passé la moitié de la première nuit avec les deux nouvelles arrivantes. Depuis, il leur rend visite toutes les demi-heures. «Elles sont encore très tendues et anxieuses, mais le premier contact a été fructueux», faisait-il savoir lundi.

Schiwa est logée chez la tigresse Rani, qui l’observe avec prudence et distance. Pavati a passé sa première nuit avec Noah et Shima. «Pavati menace et siffle», a déclaré Marc Zihlmann. Le directeur reste confiant: «Nous pourrons la socialiser avec les deux tigres au caractère très calme.», promet-il.

Dans un cirque

Le Sikypark est spécialisé dans les soins et la prise en charge des fauves âgés et des animaux de cirque. «Beaucoup de nos animaux vivaient dans un cirque ou venaient de particuliers. Ils ont grandi en contact étroit avec les humains et ont besoin de beaucoup d’attention et d’affection», explique Marc Zihlmann.