Camping

L’art de bivouaquer en toute légalité

Pandémie et confinement poussent les Suisses à voyager au sein de leurs frontières. Le camping sauvage est toléré, mais sous certaines conditions.

En plus des baroudeurs avisés, une nouvelle population de campeurs néophytes s’est mise à investir les montagnes. Et au grand dam des paysans et locaux vivant dans les régions les plus prisées, ceux-ci ne connaissent pas toujours les règles à respecter pour dormir en pleine nature.