Venezuela L’Assemblée constituante disparaîtra en décembre

Créée en 2017 et composée de partisans de Maduro, cette Assemblée s’est arrogé de facto les prérogatives du Parlement, contrôlé par l’opposition.

Élue en 2017 et composée uniquement de partisans du pouvoir chaviste dirigé par Nicolás Maduro, l’Assemblée constituante s’est arrogé de facto les prérogatives du Parlement unicaméral, la seule institution vénézuélienne contrôlée par l’opposition.

«L'Assemblée nationale constituante va fonctionner jusqu’à décembre. Elle en a décidé ainsi», a déclaré Nicolás Maduro lors d’une visioconférence du parti au pouvoir, le PSUV. Depuis son élection en juillet 2017 au milieu de manifestations massives de protestation qui avaient fait plus de 100 morts, l’Assemblée constituante a fonctionné par décrets-lois d’application immédiate.

Élections législatives le 6 décembre

Elle est considérée comme illégale par les adversaires du pouvoir chaviste et n’est pas reconnue par les États-Unis ni par plusieurs pays d'Amérique Latine. L’Assemblée constituante était censée élaborer une nouvelle Constitution mais les autorités n’ont rien annoncé à ce sujet.

Les États-Unis ont déjà annoncé qu’ils ne reconnaîtraient pas les résultats des élections du 6 décembre. L'Union européenne a demandé qu’elles soient reportées, considérant que les conditions d’un scrutin «transparent» et «juste» n’étaient pas réunies. Une trentaine de pays ont demandé dans une déclaration commune publiée vendredi la création au Venezuela d’un «gouvernement de transition» qui conduirait à «une élection présidentielle libre et juste le plus tôt possible».