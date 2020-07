Football

L’Atalanta prend la deuxième place

Grâce à leur victoire contre Bologne, les Bergamasques passent l’Inter derrière la Juve.

Muriel a marqué le seul but de la rencontre.

Freinée samedi à Vérone (1-1), l'Atalanta Bergame, avvec remo Freuler comme titulaire, s’est remise dans le sens de la marche en battant Bologne 1-0 mardi en ouverture de la 35e journée de Serie A, et a pris la deuxième place.

Le seul but du match a été inscrit à la 61e minute par Muriel d’une belle frappe sèche après un appui sur Zapata, l’autre Colombien de l’attaque bergamasque.

Avec ce but, Muriel a offert trois points utiles à son équipe, qui passe provisoirement deuxième à six points de la Juventus, et a confirmé son statut de meilleur remplaçant du championnat avec 11 buts en sortant du banc, sur un total de 18.