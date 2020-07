Interview

Lauriane Gilliéron jouera dans «Plus belle la vie»

L’actrice vaudoise a passé un casting depuis chez elle et a obtenu un rôle pour quelques épisodes lors de la prochaine saison de la série française. Elle se confie au Matin.ch.

Depuis qu’elle a quitté Los Angeles pour revenir à Prilly (VD), Lauriane Gilliéron multiplie les projets. Le dernier en date est d’ailleurs une belle opportunité. En effet, mardi 21 juillet, la Vaudoise a confié sur Instagram se trouver sur le plateau de l’une des séries les plus regardées en Suisse romande et en France: «Plus belle la vie». «Je jouerai Helena Horn, une grande architecte qui vient à Marseille pour un projet de construction. C’est un rôle invité. On ne me verra que dans quelques épisodes», nous dit-elle par téléphone.