Lausanne fête malgré tout la musique

Vaud

La Fête de la musique a battu son plein, dimanche dans la capitale vaudoise, avec plusieurs concerts tenus dans une ambiance de déconfinement.

«La musique partout et le concert nulle part»: c'est en reprenant l'adage de Maurice Fleuret que Lausanne a fêté dimanche la musique, malgré les restrictions. Plusieurs concerts ont animé la capitale vaudoise pour fêter la musique en ce premier jour d'été.

Chants traditionnels cubains

Autre grand moment de cette journée, Corps Accords - une performance réunissant le danseur Julio Arozarena, la violoniste et chanteuse Yilian Canizares et le jeune pianiste Adriano Koch - a subjugué le public du Lausanne Palace, dans un retour aux chants traditionnels cubains. Quant au Musée historique de Lausanne, il a accueilli dans son jardin les cornemuses du Traditional Pipe Band of Lausanne.