Football

«Le Barça a touché le fond et a besoin de changements»

Le défenseur emblématique du FC Barcelone, Gerard Piqué, a eu des mots très durs après l’humiliation vécu par les Blaugrana face au Bayern Munich (8-2).

Inacceptable pour le Barça

«Là oui, on a touché le fond. Ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. On n'est pas sur le bon chemin. Les entraîneurs et les joueurs se succèdent, mais cela fait plusieurs années que l'on n'est plus capable d'être compétitif sur le plan européen. On doit tous réfléchir en interne et décider de ce qui est le meilleur pour le club, pour le Barça. C'est quelque chose d'inacceptable pour le FC Barcelone», a-t-il conclu.