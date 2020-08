Football

Le Barça en prend plein la figure dans la presse catalane

«Humiliation historique», «La honte»: la déroute du FC Barcelone, vendredi contre le Bayern Munich (2-8), est pointée du doigt par les quotidiens sportifs.

La déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich, vendredi soir en quart de finale de la Ligue des champions (2-8), est pointée du doigt par les médias catalans. «Humiliation historique» est le titre qui revient le plus souvent.

«Vergüenza» titre le quotidien Marca. Ce qui veut dire: «La honte». Il parle ensuite d’une «humiliation historique»: «Le Bayern inflige au Barça sa plus grosse défaite en Champions League». Le journal généraliste barcelonais Ara titre la même chose, mais en catalan évidemment: «Vergonya».

Le quotidien Sport évoque lui aussi une «humiliation historique» en Une, la photo de Messi tête basse et le titre étant encadrés d’un fond noir, comme pour bien souligner le deuil du Barça.

As, le quotidien pro-Real Madrid, se réjouit évidemment de cette défaite et pointe la performance de Messi du doigt. La photo de l’Argentin, main gauche devant sa bouche et totalement hébété, se suffit à elle-même pour exprimer les sentiments qui doivent l’habiter.