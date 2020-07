Le Barça ouvre une voie royale au Real

Football

Le FC Barcelone a encore été tenu en échec, cette fois sur la pelouse du Celta Vigo (2-2).

Un vent de fraîcheur, puis la tempête: engourdi depuis la reprise, le FC Barcelone a retrouvé son jeu grâce à un doublé de Luis Suarez (20e et 67e) et à ses jeunes Ansu Fati et Riqui Puig, qui l'ont réveillé de sa léthargie, avant de replonger devant les buts de Fedor Smolov (50e) et Iago Aspas (88e), d'un coup franc ingénieux.