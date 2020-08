Île Maurice

Le bateau échoué menace de se briser

Plus de 1000 des 4000 tonnes de carburant transportées par le Wakashio se sont déjà déversées en mer. La fuite est provisoirement contenue mais le vraquier pourrait se fendre en deux.

«Trop tard»

Les volontaires se sont efforcés de tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de circonscrire la nappe de carburant. D'autres, munis de masques et gants en caoutchouc, tentaient de ramasser dans des seaux les produits échappés du navire.

«Réunion de crise»

L'île Maurice possède les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique. Ses 1,3 million d'habitants dépendent de ses eaux pour la nourriture et l'économie.