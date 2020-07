Le Bayern champion pour la 8e saison de suite

Football

Vainqueurs 1-0 sur la pelouse du Werder Brême grâce à un but de l'inévitable Lewandowski, les Munichois s'offrent un 30e titre de champion.

Le Bayern Munich a décroché mardi le 30e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 8e consécutif, et surtout le premier titre majeur décerné dans le foot européen depuis la reprise post-coronavirus.

Le «Rekordmeister» s'est imposé 1-0 à Brême grâce à un but de Robert Lewandowski (43e). Munich compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre avec trois matches seulement à jouer, dont un ce mercredi contre Mayence, pour la 32e journée.

Müller égale Ribéry

Entre l'avant-dernier, à la lutte pour essayer de sauver sa peau in extremis, et l'équipe de stars du Bayern, le combat était pourtant inégal. Hansi Flick avait aligné son équipe-type du moment, et Lewandowski, qui vit à 31 ans l'une de ses meilleurs saisons, a ouvert le score peu avant la pause.