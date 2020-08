Construction Le bénéfice net d’Implenia s’envole au premier semestre

Malgré la crise, le numéro un helvétique de la construction a vu son bénéfice net passer de 0,54 à 53,61 millions de francs.

Tirant profit de l'entrée en Bourse de sa filiale immobilière Ina Invest, Implenia a facilement surmonté les vents contraires liés à la pandémie de Covid-19 au premier semestre 2020. Malgré des revenus en baisse, le numéro un helvétique de la construction a vu son bénéfice net s'envoler en l'espace d'un an de 0,54 à 53,61 millions de francs.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a bondi de 39,3% à 101,67 millions de francs, alors que le bénéfice opérationnel a décollé, pour atteindre à fin juin 2020 52,2 millions, contre 9,3 millions douze mois auparavant, a indiqué mercredi le groupe zurichois.

Le recul des revenus a entraîné une baisse de l'Ebitda d'environ 37 millions de francs en raison des effets de la pandémie de Covid-19 sur les volumes, la productivité et les coûts. L'unité d'affaires Unit Civil intégrée à la division Civil Engineering a le plus souffert du fait de l'arrêt temporaire de certains chantiers et d'une baisse de la productivité.