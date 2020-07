Actualisé il y a 3h

Athlétisme

Le bond en avant d’Ajla Del Ponte

La Tessinoise est en feu depuis la reprise des compétitions. Présentation de la spécialiste du 100 mètres en cinq points.

par Sylvain Bolt

Ajla Del Ponte est désormais la deuxième Suissesse la plus rapide sur 100 mètres. KEYSTONE

Sur la rapide piste du stade de Bouleyres samedi dernier à Bulle, Ajla Del Ponte est devenue la deuxième Suissesse la plus rapide sur 100 mètres. Avec des chronos de 11’’10 en éliminatoires, puis surtout 11’’08 en finale, elle a amélioré de 13 centièmes son record personnel.

C’est le troisième chrono le plus rapide en 2020 au niveau mondial, et la meilleure performance européenne de la saison.

Le record national de Mujinga Kambundji se rapproche même gentiment (10’’95). Un peu dans l’ombre de Lea Sprunger ou de Mujinga Kambundji, la Tessinoise qui vient de fêter ses 24 ans est en pleine lumière. Mais qui est-elle vraiment? Gros plan sur la discrète jeune femme.

La «reine» de l’Indoor

Ajla Del Ponte brille souvent en salle. Championne de Suisse et meilleure performeuse européenne 2020 sur 60 mètres (7’’20) en indoor, elle avait également terminé huitième aux championnats d’Europe 2019 à Glasgow dans la discipline.

«Elle a pris part à des compétitions de haut niveau en salle où elle rivalise avec l’élite mais doit encore concrétiser ces belles dispositions durant l’été», confiait récemment son coach Laurent Meuwly au «Matin.ch».

Coloc de Léa Sprunger

La Tessinoise a rejoint il y a un peu plus d’un an son entraîneur Laurent Meuwly aux Pays-Bas. Lorsqu’elle séjourne à Arnhem, Ajla Del Ponte et Léa Sprunger partagent le même appartement. «Il y a un vrai lien d’amitié qui nous unit», résumait la Tessinoise cet hiver au quotidien «24 heures».

Brillante étudiante à l’UNIL

Étudiante à l’UNIL et préparant actuellement un master en lettres (histoire et italien), Del Ponte avait pris un semestre sabbatique pour préparer au mieux les JO. La jeune femme s’intéresse à la poésie moderne et contemporaine italienne. La Suissesse est une tête, qui parle le français, l’allemand, l’anglais et bien entendu l’italien… Mais aussi le bosniaque, puisque sa mère est originaire de Bosnie-Herzégovine.

Sur le site de l’université vaudoise, on apprend que l’étudiante a suivi un séminaire dont les objectifs étaient de traiter un manuscrit de poésie du XVIe siècle et d’en faire la description sur une base de données en ligne. La jeune femme semble avoir trouvé l’exercice passionnant puisqu’elle souhaiterait y relier son mémoire de Master.

On apprend également que les mouvements ouvriers, leur évolution et les changements sociétaux qui en ont découlé l’interpellent particulièrement.

Au début du mois de juillet, Del Ponte a même reçu le Prix de l’Université de Lausanne pour sa capacité à «porter au plus haut les valeurs [de l’institution], en permettant à l’excellence sportive et à l’excellence académique de s’enrichir mutuellement». «À l’Université, ils sont fiers de ce que je fais. Pourtant, je ne suis pas Prix Nobel!», a déclaré l’athlète à «24 heures» cette semaine.

Le confinement lui a fait du bien

Pendant la période de semi-confinement en Suisse, la Tessinoise a accompli un gros travail foncier. «J’ai fait énormément de condition physique et travaillé notamment mon endurance», nous confiait-elle récemment. Un facteur explicatif de ses succès et qui a payé avec des très bons chronos sur des distances plus longues que le sprint, selon son coach Laurent Meuwly.

Son frère Karim, de deux ans son cadet, vient de disputer une saison en Swiss League de hockey sur glace avec les Ticino Rockets, après cinq ans en Amérique du Nord pour tenter de devenir hockeyeur professionnel. Les deux athlètes ont profité d’être réunis pour se motiver mutuellement pendant le semi-confinement.

Rentrée aux Pays-Bas fin mai, la Tessinoise a travaillé de manière intensive sa technique de départ et d’accélération avec son coach Laurent Meuwly. Et cela semble payer…

Prête à chasser d’autres records

La sprinteuse témoigne d’une progression assez fulgurante ces cinq dernières années. En fait, depuis qu’elle a demandé à rejoindre le groupe d’entraînement de Laurent Meuwly, en 2015. Le 20 juin dernier, elle est devenue l'Européenne la plus rapide de l'histoire sur 150 mètres (avec départ en virage) avec un chrono de 16’’67.

«Le but est désormais qu'elle stabilise ses performances sur 100 mètres et 200 mètres, confiait son coach après l’exploit. Ajla est en train de franchir un cap.»

Pour ses premiers championnats du monde l’automne passé à Doha, la Tessinoise avait terminé au pied du podium du 4x100 mètres avec la Suisse, battant le record national en 42’’18.

Son récent chrono ultrarapide en 11’’08 lui aurait permis de se qualifier pour les Jeux olympiques, si la période de sélection n’avait pas été «gelée» jusqu’au 30 novembre. Avec son nouveau statut, Del Ponte devrait s’aligner dans des meetings plus importants, comme à Monaco où elle pourrait être de la partie le 14 août.